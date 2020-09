Max Ostro P'tit génie de la guitare au Look 80"

Options du sujet Imprimer le sujet

Je vous partage une petite pépite, Max OSTRO un jeune guitariste talentueux qui, il faut bien l'avouer à un look particulier, mais ce n'est pas la raison principale du partage, car il à un talent fou !



Petite adaptation du titre Rhumba de l'artiste Biélorusse Valeri Mikhaïlovitch Didioulia ( source :





Bon, parlons peu parlons bien, on sait ou Elie Semoun trouve ses inspirations de personnages pour les petites annonces maintenant



@Wiliwilliam tu crois si tu te laisses pousser les cheveux, ça devient comme ça ? (pardon) C'est beau, quel génie !...Bon, parlons peu parlons bien, on sait ou Elie Semoun trouve ses inspirations de personnages pour les petites annonces maintenanttu crois si tu te laisses pousser les cheveux, ça devient comme ça ?(pardon)

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 30638 Karma: 9058 Zertyy non, ça a tendance à se tasser Quand ils grandissent ils ont tendance à onduler plutot non, ça a tendance à se tasserQuand ils grandissent ils ont tendance à onduler plutot

