Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 67274 Karma: 29460

David Brevik , programmeur principal de Diablo et président de Blizzard North, raconte l'histoire de Diablo





How One Gameplay Decision Changed Diablo Forever | War Stories | Ars Technica

Contribution le : Aujourd'hui 08:49:15