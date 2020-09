Le Jeu des 30 Morceaux (III)

Options du sujet Imprimer le sujet

Rappel des règles ici



Pour mémoire :

- Chaque joueur ne peut faire qu'une proposition par jour.

- Deux propositions d'un même joueur doivent être séparées de 12h minimum .

- Si un joueur fait une proposition erronée, il doit attendre le lendemain pour une autre proposition.

- Les joueurs vérifient eux même s'ils peuvent poster ou non.

- Si un joueur a contrevenu à une règle, tout autre joueur qui s'en rend compte et le signale récupère son point.





------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Klassement Général (MAJ 06/09/2020)



60 points

Baba-Yaga





54 points

Clayton





45 points

Avaruus





35 points

LeFreund



30 points

Aldebaran



22 points

PurLio



21 points

petrou



19 points

Batook



18 points

KoolKat



17 points

-Cyr-



14 points

Takateck

JohnLemon

QueBrutal



13 points

Lindien



11 points

Ataync

vivaberthaga



10 points





9 points

MaxiSucuk



8 points

TheLord

Galora



7 points

eteronia

-Ninja-

JorisPab



6 points

Anthooo



5 points

WonderSarah



2 points

Norbert

Skwatek

Wiliwilliam

Zoondoz



1 point

defds

Marsu_Xp

Hamster dame Inscrit: 10/07/2016 18:17 Post(s): 8651 Karma: 5909 Va falloir pondre un prochain Quizz parce que là, je vais perdre ma première place. Je vais pas m'en remettre

