Enorme victoire de Pierre Gasly au GP d'Italie

Aucun français n'a remporté un GP de F1 depuis 1996Après un concours de circonstances (Hamilton pénalisé pendant un drapeau rouge), Pierre Gasly s'est retrouvé 1er à la moitié du GP et a tenu jusqu'au bout pour remporter la course, final haletant avec Carlos Sainz qui le rattrapait très fortement

