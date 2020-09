Djokovic disqualifié de l'US Open après avoir envoyé une balle sur une juge de ligne

Je m'installe Inscrit: 04/11/2013 21:21 Post(s): 298 Karma: 111









Ca me rappelle Denis Shapovalov



Denis Shapovalov hits chair umpire in the face and gets disqualified || DAVIS CUP 2017 || Ca me rappelle Denis ShapovalovDenis Shapovalov hits chair umpire in the face and gets disqualified || DAVIS CUP 2017 ||

Contribution le : Aujourd'hui 22:39:09