Age Of Empire III - Definitive Edition

Et voilà le tour du 3ème opus de la saga Age Of Empire d'être revu après l'excellente Definitive Edition d'AOE II !

Pour ma part je n'ai pas beaucoup joué à AOE III donc je n'en ai pas forcément un mauvais souvenir comme certains fans de la série... Juste un mauvais souvenir des graphismes trop brillants et de la colorimétrie exacerbée.





Age of Empires III: Definitive Edition - Announce Trailer

Contribution le : Hier 23:28:23