LeCromwell L effet Dunning Kruger où comment bêler correctement en troupeau 4 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/05/2009 19:21 Post(s): 4275 Karma: 4417



Edit pour ceux qui ont fb, les coms de la video sont MAGNIFIQUES

gazeleau Re: L effet Dunning Kruger où comment bêler correctement en troupeau 0 #2

gazeleau Re: L effet Dunning Kruger où comment bêler correctement en troupeau 0 #2

Je masterise ! Il y a quantité de gens qui se contentent du sommet, ils cherchent même à atteindrel'Everest - de la st*****té - en tongues et le revendiquent en place public.

Skwatek Re: L effet Dunning Kruger où comment bêler correctement en troupeau 0 #4

Skwatek Re: L effet Dunning Kruger où comment bêler correctement en troupeau 0 #4

Le bashing habituel des journalistes. Au lieu de donner des leçons, ils feraient mieux de balayer devant leur porte.

