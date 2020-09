Options du sujet Imprimer le sujet

zoneh référent COVID

pour ceux qui bossent dans des bureaux, ça doit bien vous rappeler des trucs non?



Un référent Covid au bureau – Broute – CANAL+

Aujourd'hui 16:41:15

FMJ65 Re: référent COVID

J'aime glander ici Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 9832 Karma: 2943 Très bon !

Aujourd'hui 17:16:06