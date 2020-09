Réaction immediate d’un agent de sécurité

Je masterise ! Inscrit: 28/12/2008 18:00 Post(s): 3908 Karma: 2507

Spartak



Alors pour ce que j'ai compris de l'article





Résumé:



- C'est un agent du réseau ferroviaire de la région (l'uniforme qu'il porte), qui alcoolisé est entré dans un magasin et à commencé à menacer verbalement les gens et à proférer des insanités. Il a frappé une caisse enregistreuse (ou un truc du genre, j'ai pas tout compris) et à menacé les employés du magasin. La gérante du magasin l'accompagne à la sortie.



Les employés ont actionné une alarme et les gardes de sécurité sont arrivés pour escorter le type dehors. S'en suit ce qu'on voit sur la vidéo (aucune idée de l'échange verbal).



L'homme en talon expliquera qu'il n'a pas été payé par le réseau ferroviaire depuis des mois et que ce sont les seules chaussures qu'il pouvait mettre, ne pouvant pas s'en payer d'autres...



