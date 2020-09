Index des forums Koreus.com Le Bar Animer une soriée! Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Options du sujet Imprimer le sujet



Meph974 Animer une soriée! 1 #1

Je m'installe Inscrit: 22/09/2015 00:35 Post(s): 262 Karma: 158 Hola tout le monde, je suis assez nouveaux côté activité sur le forum, mais saché que j'étais déjà la bien bien avant mon inscription... enfin bref...



C'est bientot mon anniversaire et du coup je veux faire gouter mes spécialité à des amis, tartes a l'oignon (mon coté alsacien, et ma tarte recette de mon père qui est juste énorme) mais qui fait peur plein de personne quand je dis 1kg d'oignon, et sont même pret a pas en manger, car les oignons ben.. pas leurs truc... mais ma tarte à faite changer d'avis plusieurs perrsonne qui aimais pas les oignons...



Après je pense faire aussi des samoussas (comme à la réunion, cherché samoussa reunion marché, la bas on en trouve partout, c'est pas cher mais tellement bon et on en trouve pas ici de la même qualité).



Mais je me dis j'aimerai faire d'autre choses pour animé la soirée, jeux, carte, ou autre et je ne sais pas quoi (d'un coté c'est mon annif et moi qui fait la bouffe... au moins je sais que ca sera bon), mais du coup vous auriez des idées d'accompagnement, jeux, activité ou autre a faire avec cette petite soirée?



Voila voila je sais pas si je post au bon endroit mais le bar pour parlé d'une soirée apéritif dinatoire me parait pas mal non?



Merci pour vos retours. (si il y en a)

Contribution le : Aujourd'hui 10:32:26

-JoJo- Re: Animer une soriée! 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 25/12/2007 00:19 Post(s): 4723 Karma: 1731 Ils ont quel age tes invités?



Pour moi : alcool et livraison pizza à domicile ou BBQ. Voilà la recette parfaite.



Oublie la tarte à l'oignon définitivement.

Ce n'est pas pour tout le monde et c'est quand même un plat bizarre pour une "soirée animée". C'est plus un repas de famille.



Pour les jeux, jeux de carte ça peut être pas mal si ce n'est un jeu pas trop sérieux. Si tu commences à vouloir faire du tarot ou une belette, ça va aussi casser l'ambiance.



Trouve un jeu de carte ou jeu de société dont les règles s'apprennent en 2 minutes et où tout le monde peut rigoler et s'amuser du genre Jungle Speed, ...



Conseille, ne te force pas à organiser ou planifier les choses (19:00 repas, 20:00 jeux). Amusez-vous, buvez l'apéro, parlez, mangez, lis l'atmosphère et ça viendra naturellement.

Ça se peut tout le monde s'amusera à simplement discuter et boire que forcer les gens à jouer soudainement à un jeu de cartes, ça casse l'ambiance.

Contribution le : Aujourd'hui 10:38:27



Haut Précédent Suivant

S'enregistrer pour contribuer







-- Sélectionner un forum -- Le site Koreus.com -- A propos du site -- La chambre des Liens -- Les têtes chercheuses -- Tickets Loisirs et Détente -- Le Bar -- Audio et Visuel -- Tout le sport -- Topics à Jeux -- Topics au goût de Flood Informatique -- Software et Réseaux -- Hardware et High Tech -- Jeux Vidéo