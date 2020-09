Le masque est un rituel pédo-satanique...

Je m'installe Inscrit: 21/04/2019 07:48 Post(s): 298 Karma: 384









"Rituel pédo-satanique", "acte de soumission", "juste pour embrouiller les Français"...: Qui sont les anti-masques?



Pour en savoir plus sur la dame :

https://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/eve-engerer-la-medecin-complotiste-qui-prescrivait-des-certificats-anti-masques_2132928.html



Contribution le : Aujourd'hui 11:24:34