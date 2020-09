Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Une AI pour booster le framerate 2 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 67312 Karma: 29498 Une AI pour booster le framerate. Il a réussi à passer son stop-motion de 15 fps à 60 fps





Boosting Stop-Motion to 60 fps using AI

Contribution le : Aujourd'hui 11:40:59

CrazyCow Re: Une AI pour booster le framerate 0 #2

Koreus Addict Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 14373 Karma: 17759 J'allais dire que c'est quelque chose qui se fait déjà depuis quelques années, mais là le résultat ici est impressionnant !



On avait déjà vu des vieux films du début du XXème siècle améliorés grâce à l'interpolation d'images, mais il y avait quand même beaucoup d'artefacts (déformation d'objets en mouvement notamment). Là le résultat est parfait, donc ça serait intéressant de l'appliquer sur ces vieux films.

Contribution le : Aujourd'hui 11:50:51