Reproduction inter-espèces

Avaruus





Un roomba tente de se reproduire avec une balance.



https://www.reddit.com/r/funny/comments/ioh5k7/my_mom_caught_our_roomba_having_sex_with_our_scale/?utm_source=share&utm_medium=web2x&context=3 Un roomba tente de se reproduire avec une balance.

_Servietsky_ Re: Reproduction inter-espèces

Je masterise ! Inscrit: 26/06/2007 11:31 Post(s): 2893 Karma: 3756 Ça va donner un "Boomba" ?

