Chicken Run en framerate 50 fps

Suite à l'article de @Koreus j'ai tester de reframer une partie du trailer de Chicken Run en 50 fps avec la technologie DAIN.

1 Heure de travail avec un GTX 1080 pour 42s....



Si vous avez des idées de reframage...



50 fps :



Chicken Run (2000) - Official Trailer - DAIN Technology test in 50 fps





Original :



Chicken Run (2000) - Official Trailer [HD]

Contribution le : Aujourd'hui 16:10:40