Surzurois embouteillage pour prendre une sortie d'autoroute

Inscrit: 16/09/2010 09:58 Post(s): 3746 Karma: 3098



Afficher le spoil ils se retrouvent en fait derrière un camion qui est arrêté un peu avant la sortie Des conducteurs croient qu'il y a un embouteillage pour prendre une sortie d'autoroute

Contribution le : Aujourd'hui 10:40:46