Surfer sur une vague de 35 mètres de haut !

Koreus Addict Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 14381 Karma: 17780









Rex Chapman - Sebastian Steudtner — a German pro surfer — rode a wave over 115 feet tall at Nazare, Portugal. I’m not this tough. Or brave. Or talented... Sebastian Steudtner - un surfeur professionnel allemand - a surfé sur une vague de plus de 35 mètres de haut à Nazare, au Portugal.Rex Chapman- Sebastian Steudtner — a German pro surfer — rode a wave over 115 feet tall at Nazare, Portugal. I’m not this tough. Or brave. Or talented... https://t.co/b7p1RW8tTO

Contribution le : Aujourd'hui 10:42:35