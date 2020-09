Options du sujet Imprimer le sujet

Kenny L’ancêtre de la perceuse 2 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 01/09 08:43:57 Post(s): 12

Hand-powered Pump Drill Press for drilling metal

Contribution le : Aujourd'hui 12:41:43

gazeleau Re: L’ancêtre de la perceuse 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 2318 Karma: 1869 Astucieux.



J'utilise la chignole, mais ça je connaissais pas.

Contribution le : Aujourd'hui 12:50:28

Wiliwilliam Re: L’ancêtre de la perceuse 0 #3

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 30655 Karma: 9077

@gazeleau a écrit:

J'utilise la chignole, mais ça je connaissais pas.



Pareil! mais l'outil dans la vidéo me paraît plus pratique J'aimerais bien le tester Citation :Pareil! mais l'outil dans la vidéo me paraît plus pratiqueJ'aimerais bien le tester

Contribution le : Aujourd'hui 12:55:03

_Servietsky_ Re: L’ancêtre de la perceuse 0 #4

Je masterise ! Inscrit: 26/06/2007 11:31 Post(s): 2908 Karma: 3774

@gazeleau a écrit:

Astucieux.



J'utilise la chignole, mais ça je connaissais pas.



Moi j'utilise la pignole, mais ça avance pas des masses... Citation :Moi j'utilise la pignole, mais ça avance pas des masses...

Contribution le : Aujourd'hui 12:56:46