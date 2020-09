Les mille et un avatars

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 7305 Karma: 6165





Il s'agit de recenser les avatars les plus surprenants, originaux, intéressants (ou moches, c'est possible aussi) qui défilent sur le petit carré de @[b]-Flo-.[/b]



Je propose ça parce que ça fait quand même pas mal de fois que j'en vois des très chelous, ou juste des très surprenants, que j'aurais éventuellement envie de partager.



Ensuite, je ne sais pas trop si ça intéresse d'aller plus loin ou pas (ça ne vous intéresse même peut-être pas de les recenser^^) mais je ne vois pas trop ce qu'on pourrait en faire de plus (pour ça que je voulais faire un topic flood plutôt que jeu). On pourrait par ex créer des catégories (le plus moche, le plus "marquis de la tronche en biais", le plus ressemblant à Xavier Dupont de Ligonès, le plus art abstrait, etc) et organiser des votes hebdomadaires ou mensuels.



Si ça vous tente et que vous avez des idées, proposez, je suis ouvert aux propositions. Pis si ça ne vous intéresse pas, passez votre chemin et allez vous faire cuire le fondement.





Je lance avec celui-ci :



À l'origine, je voulais en faire un sujet dans la section flood, mais il se trouve que je ne peux pas créer de nouveau sujet là-bas (je n'avais d'ailleurs jamais remarqué). J'ai donc décidé d'en faire un petit jeu très simple..[/b]Je propose ça parce que ça fait quand même pas mal de fois que j'en vois des très chelous, ou juste des très surprenants, que j'aurais éventuellement envie de partager.Ensuite, je ne sais pas trop si ça intéresse d'aller plus loin ou pas (ça ne vous intéresse même peut-être pas de les recenser^^) mais je ne vois pas trop ce qu'on pourrait en faire de plus (pour ça que je voulais faire un topic flood plutôt que jeu). On pourrait par ex créer des catégories (le plus moche, le plus "marquis de la tronche en biais", le plus ressemblant à Xavier Dupont de Ligonès, le plus art abstrait, etc) et organiser des votes hebdomadaires ou mensuels.Si ça vous tente et que vous avez des idées, proposez, je suis ouvert aux propositions.Je lance avec celui-ci :

Contribution le : Aujourd'hui 13:56:54