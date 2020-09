Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Chevaux de police vs Passage piéton pro-LGBT

https://t.co/gDUukyMj1h







https://t.co/gDUukyMj1h Des chevaux de la police sont effrayés par un passage piéton pro-LGBT à Sheffield, en Angleterre.

aioren Re: Chevaux de police vs Passages piétons pro-LGBT

delenda carthago Ils rejettent le progressisme ! Que l'on tue ces fachevaux !delenda carthago





delenda carthago Ils rejettent le progressisme ! Que l'on tue ces fachevaux !delenda carthago

Hebus25 Re: Chevaux de police vs Passages piétons pro-LGBT

C'est autorisé la mise en place de frontière communautaire au niveau d'un quartier ?



Sinon par rapport à la vidéo, les chevaux ne voit qu'un peu le bleu et le rouge, donc forcément ils se demandent sur quoi ils marchent.



Sinon par rapport à la vidéo, les chevaux ne voit qu'un peu le bleu et le rouge, donc forcément ils se demandent sur quoi ils marchent.

Ubbos Re: Chevaux de police vs Passage piéton pro-LGBT

Ce sont peut être les LGBT qui n'aiment pas les chevaux, après tous ils étaient sur Terre bien avant !

