Entraînement des joueuses de l'OL

@gazeleau a écrit:

bashing gratuit sur 40 sec de vidéo.



Quand je m'échauffe au volet, je travaille le geste de frappe, pas la trajectoire ni la cible.



Si le but était juste de travailler le geste de frappe dans se soucier de cadrer ils n'auraient pas mis une gardienne dans les buts. Elle aurait certainement mieux à faire que de perdre son temps comme ça à poireauter pour rien.



Le but de ces exercices, c'est aussi de faire travailler le gardien de but... Citation :Si le but était juste de travailler le geste de frappe dans se soucier de cadrer ils n'auraient pas mis une gardienne dans les buts. Elle aurait certainement mieux à faire que de perdre son temps comme ça à poireauter pour rien.Le but de ces exercices, c'est aussi de faire travailler le gardien de but...

