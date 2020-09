Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo La défaite française de 1940, 1 seconde par jour 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 7094 Karma: 5827



https://twitter.com/VarlanOlivier/status/1303336513858613251?s=19

Contribution le : Aujourd'hui 17:59:30