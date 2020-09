Options du sujet Imprimer le sujet

Chute d'un arbre sur des voitures

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 67334 Karma: 29521 Chute d'un arbre sur des voitures à Sandpoint, Idaho





Heavy Windstorm Blows Down Tree onto Vacant Cars || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 07:55:56

FMJ65 Re: Chute d'un arbre sur des voitures 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 9839 Karma: 2945 Un résineux de cette taille tout proche d'habitations, jamais une bonne idée. Ils ont eu un bol monstre qu'il ne soit tombé que sur des voitures !

Contribution le : Aujourd'hui 08:22:20