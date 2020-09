Options du sujet Imprimer le sujet

-JoJo- L'art des fermiers pendant le Tour de France 7 #1

Je masterise ! Inscrit: 25/12/2007 00:19 Post(s): 4729 Karma: 1756

Contribution le : Aujourd'hui 09:00:57

Yazguen Re: L'art des fermiers pendant le Tour de France 0 #2

Je poste trop Inscrit: 18/02/2005 18:32 Post(s): 11776 Karma: 9677

Bravo à eux ça change des bottes de foins empilerBravo à eux

Contribution le : Aujourd'hui 09:26:35

JCM77 Re: L'art des fermiers pendant le Tour de France 0 #4

Je suis accro Inscrit: 04/04/2018 16:45 Post(s): 650 Karma: 695 @Cedub non, ce n'est pas cette année, Thomas de Gendt n'est pas leader (cf. le haut de l'écran)

Contribution le : Aujourd'hui 10:16:20