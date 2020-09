20 secondes de réflexion

Options du sujet Imprimer le sujet

Bon j'avoue, j'ai mis 20 secondes ! QI de merde..





Bon j’avoue, j’ai mis 20 secondes ! QI de merde.. Bon j’avoue, j’ai mis 20 secondes ! QI de merde..

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 2332 Karma: 1893 Trouvé, ... ha mais non le 16 me pose problème ... ah ben non j'ai pas de QI du tout

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 7329 Karma: 6190 Je ne sais pas combien de temps j'ai mis, pas fait gaffe au déroulement parce que je n'avais pas cliqué (pas pensé à le faire^^), mais à peu près 20 sec.



Après ça ne veut rien dire sur mon QI, parce qu'en toute honnêteté, je suis con comme Jinroh une chaise.^^

Après ça ne veut rien dire sur mon QI, parce qu'en toute honnêteté, je suis con comme Jinroh une chaise.^^



Étant moi aussi con comme une chaise, voir une chaise pliante (c'est dire le niveau ^^), je n'ai pas réussi en 20 secondes, trop focalisé sur une éventuelle combinaison. Du coup, ton commentaire ne me rassure qu'à moitié. Citation :Étant moi aussi con comme une chaise, voir une chaise pliante (c'est dire le niveau ^^), je n'ai pas réussi en 20 secondes, trop focalisé sur une éventuelle combinaison. Du coup, ton commentaire ne me rassure qu'à moitié.

