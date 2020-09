Ça décoiffe

Options du sujet Imprimer le sujet

Tallest Mohawk - Guinness World Records

Oui mais si on danse ?

ce n'est plus de la coiffure, mais de la maçonnerie ça!

Ou de la pâtisserie.^^

