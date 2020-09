Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un chat veut du miam + Un chien veut du miam 1 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42408 Karma: 18096 Un chat souhaite que sa maîtresse partage son repas.



Vous navigateur est trop vieux





Un chien souhaite que sa maîtresse partage son repas.



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 13:36:03

Variel Re: Un chat veut du miam + Un chien veut du miam 0 #2

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 12114 Karma: 4268



a/ d'abord il met ses griffes pour attirer l'attention, puis

b/ il t'arrache les doigts ou la main pour être certain d'avoir le morceau prévu.



Non mais c'est pas une tafiole, mon chat ! Mon chat n'est pas aussi délicat :a/ d'abord il met ses griffes pour attirer l'attention, puisb/ il t'arrache les doigts ou la main pour être certain d'avoir le morceau prévu.Non mais c'est pas une tafiole, mon chat !

Contribution le : Aujourd'hui 14:49:14