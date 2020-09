Options du sujet Imprimer le sujet

pascalapnee marche en apnée 75 m - pascal MAZE - recordman 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: Aujourd'hui 19:00:36 Post(s): 1

75 m Marche en Apnée - Préparation NEW WR objectif: + 79.94 m février 2020 Pascal MAZE

Contribution le : Aujourd'hui 19:22:28