Bye Bye Go Pro ! 2000m de chute libre

https://youtu.be/aNlH_1DEqXQ Lors d’un saut en parachute au dessus du lagon de saint François en Guadeloupe , la caméra s’est décrochée au moment où l’instructeur a sorti le parachute. J’ai retrouvé la go pro en faisant de la chasse sous marine et elle marche encore ! J’espère qu’ils seront contents de la vidéo et du retour miraculeux de leur GoPro !

