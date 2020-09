Un avion décolle depuis une autoroute - Knoxville, USA

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 3279 Karma: 8110

Un avion redécolle de l'autoroute après avoir fait le plein! Il avait du faire plus tôt un atterrissage d'urgence car il était à court de carburant:



Plane takes off after emergency landing on Knoxville interstate



Une autre vue :



Plane lands on interstate in Knoxville after running out of gas, no injuries reported











Bien que ça se passe à Knoxville, c'est pas Johnny le pilote ;-D

Contribution le : Hier 22:49:25