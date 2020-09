Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Problèmes avec les MP ? #1

@Wiliwilliam



Est-ce que tu reçois mes MP ? Je t'en ai envoyé un relatif au verrouillage du sujet sur les avatars de Flo.



Edit : il faut peut-être que je précise pourquoi je passe par le forum.^^ En fait ça fait facilement 5-6 MP que je t'envoie et auxquels je ne reçois pas de réponse.

Contribution le : Aujourd'hui 09:18:49

trachsel Re: Problèmes avec les MP ? #2

Pareil pour nos messages d'un hypothétique ban de skwatek.

Pourquoi de réponds tu plus ?





Pourquoi de réponds tu plus ?

Contribution le : Aujourd'hui 09:30:11

Wiliwilliam Re: Problèmes avec les MP ? #3

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 30676 Karma: 9084

J’en ai parlé avec les autres modos. Je vais te répondre dans la journée Pas de problème je l’ai bien reçu le mp.J’en ai parlé avec les autres modos. Je vais te répondre dans la journée

Contribution le : Aujourd'hui 10:41:48

Yazguen Re: Problèmes avec les MP ? #4

Je poste trop Inscrit: 18/02/2005 18:32 Post(s): 11781 Karma: 9686

Bizarre, je trouve le forum bien calme, mais c'est p'être une impression. Elle est débordée la TeamBizarre, je trouve le forum bien calme, mais c'est p'être une impression.

Contribution le : Aujourd'hui 10:49:39