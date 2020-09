Options du sujet Imprimer le sujet

Jinroh Quenelle dans touche pas a mon poste et ejection de l invite Patrick Bellier 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 3856 Karma: 5871 Quand je vois ça..j ai envie de pleurer...



QUENELLE Chez Hanouna - Ce Dr. Invité , se Fait Virer

Contribution le : Aujourd'hui 12:05:10