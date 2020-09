Webtoons BD/manga.

J'aime glander ici Inscrit: 14/12/2006 19:51 Post(s): 8929 Karma: 194

Tower of god

The gamer



Ce sont les deux que j’ai vraiment bien aimé.



God of highschool



C’est celui qui faut que je lise ensuite, il a de très bonnes critiques

Contribution le : Aujourd'hui 14:11:00