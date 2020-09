VLC sous-titres par défaut

Options du sujet Imprimer le sujet

Salut,

J'aimerais mettre par défaut des sous-titres sur le lecteur VLC.

Je veux mettre les sous-titre Français.

je mets FR dans l'option "langue préférée des sous-titres".



Jusque là tout va bien.



Sauf que j'ai une série de fichiers qui ont 2 types de sous-titres en français:

"français (forced)" et "fançais (full)"



Et avec la préférence FR ce sont les sstitres FORCED qui sont pris en compte.



Comment mettre le FULL en défaut?



NB: j'ai testé "FR (Full)", "FR Full" ça marche pô :'(

