Skwatek #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42429 Karma: 18122 Une militaire ne parvient pas à déclencher le canon du Janicule, un canon qui tire à blanc tous les midis à Rome, en Italie.





L’artiglieria non è roba da donne

Contribution le : Hier 23:38:21

PurLio Re: Une femme pas très canon 0 #2

Je poste trop Inscrit: 26/01/2006 21:50 Post(s): 10919 Karma: 10131 Ce suspense insoutenable, j'ai cru que le mec n'allait jamais intervenir.



Il devait se dire "Ah ben puisqu'elles réclament l'égalité..." ^^

Contribution le : Hier 23:54:33