akrogames Émission Rideaux ou Courbet 1 #1

Je suis accro Inscrit: 04/02/2014 12:29 Post(s): 1960 Karma: 476 Coucou,



J'ai vu un post y'a quelques jours sur Koreus. Impossible de remettre la main dessus. C'était une nouvelle vidéo d'une émission genre Le rideau avec Pascal et Fontaine ou Courbet mais un autre nom. Y'a tu vraiment une nouvelle émission ? J'ai cherché sur Wikipédia j'ai rien vu. Mais y'a quand même cette nouvelle vidéo.



Merci d'avance



Akro

Contribution le : Aujourd'hui 00:35:23