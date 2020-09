[Anglais] L'origine de la disparition des dinosaures enfin connue

Je masterise ! Inscrit: 13/08/2008 11:42 Post(s): 3927 Karma: 2119



is this too soon...? IB climaxximus on twitter #fyp #dinosaur #ThatsHot #DinnerWithMe #MorningCheer



Lize Mo Petey, paléontologue amateur de 23 ans à Salt Lake City, Utah, s'est amusée à reconstituer la discussion entre un ange et dieu, à propos de ce qu'il faut faire pour les dinosaures.

Contribution le : Aujourd'hui 10:00:59