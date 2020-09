Options du sujet Imprimer le sujet

Jeanoulou Napoléon était-il vraiment Petit ? 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 24/10/2013 11:48 Post(s): 98 Karma: 189

Aujourd'hui, RaAak nous explique si Napoléon était vraiment petit ou non.

J'espère que comme moi, vous ressortirez avec plus de culture générale à l'issue de cette vidéo !

Contribution le : Aujourd'hui 16:18:49