Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Faire la course avec un crocodile 1 #1

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 7365 Karma: 6221



Un crocodile "fait la course" avec un bateau à moteur. C'est presque comme les dauphins, mais en vachement moins mignon.^^

Contribution le : Aujourd'hui 19:56:04

espalemit Re: Faire la course avec un crocodile 0 #2

Je suis accro Inscrit: 29/04/2016 00:49 Post(s): 793 Karma: 509 A la nage maintenant, histoire de voir qui est le plus rapide.

Contribution le : Aujourd'hui 20:30:11