Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 7365 Karma: 6221



Le vendeur Bellroy a fait une publicité pour un sac réalisé à partir de bouteilles en plastique recyclé. J'ai trouvé la pub sympa, et apparemment l'entreprise se spécialise dans les matières écolo.

Contribution le : Aujourd'hui 20:02:13