Bon réflexe de mère, bon réflexe de père

Papa et maman dorment avec bébé qui est malade, maman et bébé prenant les 3/4 de la place, papa recroquevillé au bout du lit. Il est 3h33 du matin quand super maman repère immédiatement les prémisses du vomi de bébé, se redresse à toute vitesse, attrape le seau et le place sous la bouche de bébé qui peut se vider joyeusement. Pendant ce temps, papa qui ne comprend pas grand chose, se gratte le cul. On comprend pourquoi il était en bout de lit.

Contribution le : Aujourd'hui 20:06:33