LeFreund Une grosse vache saccage un magasin de sport - Liechtenstein

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 3285 Karma: 8139

Source 20min Pendant la désalpe à Vaduz (Liechtenstein), une grosse vache est entrée dans un magasin de sport dans lequel elle a renversé et endommagé plusieurs articles :

Aujourd'hui 20:52:59