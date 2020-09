Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund La rentrée masquée des élèves vue par une enseignante 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 3288 Karma: 8142 La rentrée masquée des élèves vue par une enseignante :



Duplex: La rentrée masquée

Il s'agit d'un sketch réalisé dans le cadre de l'émission 52 Minutes de la Radio Télévision Suisse

Contribution le : Aujourd'hui 20:58:44