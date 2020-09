Un homme en portefeuille pendant 28 ans peut enfin se tenir droit après opération [VOSTEN]

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 7370 Karma: 6236



Je n'ai pas trouvé le docu doublé en français, désolé. ‘Folded man’ stands up straight after 28 years following surgery that broke bonesL'histoire assez suprenante de Li Hua, un chinois de Shenzhen, atteint de Spondylarthrite ankylosante . Il a passé 28 ans plié en deux, la maladie le pliant de plus en plus avec le temps.Je n'ai pas trouvé le docu doublé en français, désolé.

