Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Gollum chante Scatman 2 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 67371 Karma: 29559 Gollum chante Scatman grace à l'IA





Gollum - The Scatman - Adventures in Ai Lip Sync

Contribution le : Aujourd'hui 11:10:14

Wiliwilliam Re: Gollum chante Scatman 0 #2

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 30701 Karma: 9092

Je sens que l'on va y goûter pour les prochaines semaines :'D Mince, à nouveau une vague de Deep FakeJe sens que l'on va y goûter pour les prochaines semaines :'D

Contribution le : Aujourd'hui 12:18:54