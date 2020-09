Un rappeur utilise une arme lors d'une soirée et se fait interpeller le lendemain matin

Options du sujet Imprimer le sujet

Lors d'une soirée au Pays bas, un rappeur ( Ballin30 ) sort des armes et tire des coups de feu lors d'un direct sur les réseaux sociaux. Le lendemain, la police l'interpelle à son domicile.

Contribution le : Aujourd'hui 11:22:25