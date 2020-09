Un virage dangereux

Options du sujet Imprimer le sujet

Du coup je fait une compilation avec un vivaldi?

Kolizja DTŚ 2020-08-29 g. 13:15





Kolizja DTŚ 2020-08-29 g. 13:15







DTŚ Kolizja 2020-09-07 g. 6:24







DTŚ Kolizja 2020-09-02 g. 06:06





2020-06-21 g. 9:04 DTŚ Kolizja





Kolizja DTŚ 2020-09-06 g. 00:12

Certains se plantent on se demande comment. Mais bon 4 accidents ca suffit pas a dire que le virage est dangereux. Juste que certains ont l'air de debouler un peu vite quand meme avec de la flotte au sol.

Et là encore… Par temps sec.

DTŚ Kolizja Policja 2019-07-26

La slivowitz est traître, semble-t-il.





DTŚ Kolizja Policja 2019-07-26



La slivowitz est traître, semble-t-il.

Tu fous un radar à l'entrée, ça va peut être les faire cogiter...

