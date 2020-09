Index des forums Koreus.com Hardware et High Tech Réparations consoles Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Options du sujet Imprimer le sujet



Berousky Réparations consoles

Inscrit: 26/03/2005

Me suis dit "pourquoi pas, ça peut être amusant de réparer ça" Pis j'aime pas me dire qu'un appareil électronique est bon a la poubelle alors que c'est peut être un petit truc qui fait que ça ne marche pas. (J'ai déjà récupéré un pc portable comme ça) Alors si en plus ça touche une console de jeu ...:p



Quelques jours plus tard, je me retrouve a chercher toujours sur LBC, d'autres DS Lite et 3DSXL HS pour tenter d'en faire fonctionner au moins une de chaque.

En parallèle j'ai commandé des pièces détachés sur Aliexpress, carte mère, coque etc ... Va vite me falloir une pièce dédiée au bricolage



Je ne sais pas si il y a ici des bidouilleurs "électroniques" (guillemets car a mon niveau je ne fais que visser/dévisser et rebrancher des nappes) mais je me demandais si il y a des forums spécialisés pour ce genre de pratique, échange d'astuces, de pièces, ou d'adresse de site pour commander, car je ne trouve que des sites de gars qui en ont fait leur métier, mais je me dis que comme en mécanique, il y a les pros et les revues techniques et Oscaro pour les amateurs



En tutos de démontage j'ai trouvé pas mal de video sur Youtube, mais surtout



Aujourd'hui 15:07:34

Guraz Re: Réparations consoles

Inscrit: 07/05/2009



Du coup tu cherche quoi ?

Aujourd'hui 15:38:11



Haut Précédent Suivant

S'enregistrer pour contribuer







