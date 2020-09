Il ne veut pas ramper devant un éléphant

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 2357 Karma: 1937

Génération Gameboy: les éléphants se collectionnent dans des pocketballs. Quand on ne réalise pas la force et le danger des animaux sauvages ...



@Koreus, c'est la femme qui ne veut pas ramper, elle veut rester avec son vélo. L'homme lui crie dessus pour qu'elle réalise le danger et abandonne le vélo!

Contribution le : Aujourd'hui 16:44:50