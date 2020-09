Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Communication au bar 3 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42439 Karma: 18145 Comment communiquer avec un barman sans prononcer un mot.





Niet teveel praten #fyp #foryoupage #foryou #heineken #bier #biertje #ober #terras #borrel #borrelen

Contribution le : Aujourd'hui 20:16:44