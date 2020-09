Je m'installe Inscrit: 21/04/2019 07:48 Post(s): 307 Karma: 397

Shapez.io









Bonsoir Koreus, depuis quelques jours quelques youtubeurs que je regarde ont fait des vidéos sur un nouveau "idle game" (Qui a dit placement de produit ? ^^) que je trouve plutôt sympa, comme je suis surpris de ne pas le voir ici, je vous le partage. C'est un mélange entre les idle game classique que l'on peut trouver un peut partout et le jeux Factorio, en gros vous allez devoir construire des chaîne de production pour répondre aux commandes que vous fait votre unité centrale. Pour le coté "idle" ils y a bien évidement plein d'évolution de vitesse et de production au rendez-vous. Le tout est assez intuitif et facile à prendre en main.



Ce jeu est payant sur steam, mais il y a moyen de perdre beaucoup d'heures de votre vie sur sa version en ligne qui elle est gratuite (en tout cas, c'est mon cas).





Pour jouer en ligne





La page Steam

